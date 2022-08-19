Лолита заявила заявила о своей принципиальной позиции в отношении Крыма изданию KP.RU
Известная отечественная певица с украинскими корнями Лолита Милявская заявила о своей любви у Крыму. Знаменитость утвердает, что никто не запретит ей посещать полуостров.
Популярную исполнительницу Лолиту Милявскую обвиняют в излишней любви к Крыму.
Лолита признаётся, что обожает полуостров и нет такого человека, кто мог бы ей запретить приезжать в эту местность. Знаменитость вспомнила, что когда она была совсем маленькой её "горшок стоял за кулисами в Зеленом театре в Ялте", по этой причине любовь продать никак нельзя.
Слова звезды сцены цитирует KP.RU: "Я здесь выросла, поэтому я никогда не оставляла Крым и не реагировала на замечания в духе ездить - не ездить. Это место, куда меня привозила бабушку. Мама с папой здесь стояли в очереди на кооперативную квартиру. Потом папу этого лишили… Так что я вам скажу - я дома".
Лолита добавила, что ей очень бы хотелось, чтобы транспортное сообщение с полуостровом наконец наладилось.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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