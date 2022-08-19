WP: Зеленский знал о скором начала спецоперации, но не рассказал украинцам
Информационное агентство The Washington Post утверждает, что Владимир Зеленский был в курсе скорых боевых действий в Украине, но решил не рассказывать об этом гражданам страны.
19 августа журналисты американской газеты The Washington Post взяли интервью у Владимира Зеленского, который признался, что спецагенты США и стран Европы предупредили его о скором начала специальной военной операции армии России в Украине.
По словам Зеленского, он поверил информации американских спецслужб и начал готовить армию к боевым действиям, однако не стал предупреждать простых граждан о скором конфликте с Россией.
Владимир Зеленский признался, что из-за данного решения часто сталкивается с критикой от мирного населения Украины, но до сих пор считает, что поступил верно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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