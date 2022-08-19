Baza: ВСУ дважды сбросили бомбы на Курскую область с беспилотника 18 августа

Издание Baza утверждает, что за минувшие сутки украинские войска дважды атаковали территорию Курской области России с применением ударных дронов.

В пятницу утром российский новостной Telegram-канал Baza сообщил, что вчера утром три украинских беспилотника атаковали российский хутор Кучеров в Беловском районе Курской области, сбросив на населённый пункт три бомбы, в результате чего пострадал один пограничник ФСБ.

По данным Baza, позднее над российским хутором Кучеров появилось ещё два украинских беспилотника, которые сбросили бомбы на четыре автомобиля, повредив их.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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