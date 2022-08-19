Мишустин удвоил кешбэк за путевки на Дальний Восток

На сайте правительства РФ сообщается, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении кешбэка за бронирование отелей или санаториев на Дальнем Востоке.

Согласно документу, возврат средств для россиян вырастет вдвое — с 20 тысяч российских рублей до 40 тысяч российских рублей. Очередной этап продажи туров на Дальний Восток с кешбэком начнется 25 августа 2022 года (он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря 2022 года).

Примечательно, что в программе будут участвовать все российские регионы, а сама программа кешбэка рассчитана на любые виды туров, в том числе круизные, которые стартуют с 1 сентября 2022 года и продлятся до завершения навигации.

Туристы, участвующие в программе, смогут вернуть до 20% стоимости путевки. Для этого они должны выполнить два условия: поездка должна составлять не менее четырех дней и трех ночей; оплачивать поездку необходимо картой «Мир», на которую автоматически придет кешбэк в течение пяти дней после проведения оплаты.

Ранее вдвое увеличить максимальный размер кешбэка поручил президент Российской Федерации Владимир Путин. Такое предложение он вынес в сентябре 2021 года в ходе встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.