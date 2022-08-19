Апина показала дочь, рождённую суррогатной матерью, в социальных сетях
Певица Алёна Апина долгое время боролась с бесплодием. Ничего не помогало, ни лечение, ни ЭКО. Знаменитость приняла решение прибегнуть к услугам суррогатной матери. Теперь у неё взрослая дочь.
Российская исполнительница эстрады Алена Апина решилась в своем показать свою уже взрослую дочь Ксению Иратову. Девушка отпразднует в этом году 21 год.
Знаменитая родительница не публикует фото своей наследницы в соцсетях. Исключением стал совместный отдых.
Под снимком певица написала: "Подружка, ребенок, психотерапевт, стакан воды в старости и еще много чего - это взрослая дочь!".
К слову, Апина очень хотела испытать счастье материнства, но это было непросто. На протяжении долгого времени знаменитость не в состоянии была забеременеть.
Артистка лечилась, прошла 9 процедур ЭКО, но все тщетно безрезультатно. В итоге она прибегла к услуге суррогатного материнства, став одной из первых звезд в РФ решившихся на такой шаг.
Крестным отцом дочки певицы стал коллега матери по сцене Борис Моисеев.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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