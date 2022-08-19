Путин, Зеленский и Си Цзиньпин собираются на саммит G20 на Бали
Лидеры Китая и России Си Цзиньпин и Владимир Путин примут участие в саммите G20 на курортном острове Бали в ноябре этого года.
Об этом сообщил Анди Виджажанто, бывший секретарь кабинета министров и неофициальный советник президента Индонезии Джоко Видодо.
Сам Видодо сообщил Bloomberg News, что оба лидера дали ему свое согласие в присутствии на саммите. В Кремле подтверждают, что Путин планирует лично присутствовать на встрече.
Сообщается, что китайские официальные лица также планируют ноябрьскую встречу в Юго-Восточной Азии между Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом, который, как ожидается, примет участие в саммите G20 на Бали.
Для Си Цзиньпна это будет первый визит за пределы Китая с января 2020 года, когда он посетил Мьянму.
В качестве главы G20 в этом году Индонезия столкнулась с давлением со стороны западных стран, чтобы они отозвали свое приглашение Путину из-за ситуации на Украине.
Индонезия также пригласила украинского лидера Владимира Зеленского принять участие в саммите на Бали.
Вивидо стремится позиционировать себя в качестве посредника между Украиной и Россией. В последние месяцы он ездил на встречи с лидерами двух стран, чтобы призвать к прекращению военных действий и найти способы облегчить глобальный продовольственный кризис.
Опубликовано: Светлана Репина
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