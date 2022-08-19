Politico: премьера Финляндии Санну Марин просят сдать тест на наркотики
Премьер-министр Финляндии Санна Марин получила предложение пройти тест на употребление наркотических веществ.
В пятницу представитель финского парламента Микко Кярня призвал премьер-министра Финляндии Санну Марин немедленно пройти тест на наркотики, пишет американская газета Politico.
Призывы Кярня прозвучали на фоне недавнего видео с вечеринки Марин, где пользователи расслышали слово "jauhojengi", иногда обозначающее запрещённые препараты в финском языке.
Сама Санна Марин утверждает, что опубликовала своё видео с вечеринки во время отпуска для того, чтобы показать, что она является обычным человеком.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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