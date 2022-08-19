Politico: премьера Финляндии Санну Марин просят сдать тест на наркотики

Премьер-министр Финляндии Санна Марин получила предложение пройти тест на употребление наркотических веществ.

В пятницу представитель финского парламента Микко Кярня призвал премьер-министра Финляндии Санну Марин немедленно пройти тест на наркотики, пишет американская газета Politico.

Призывы Кярня прозвучали на фоне недавнего видео с вечеринки Марин, где пользователи расслышали слово "jauhojengi", иногда обозначающее запрещённые препараты в финском языке.

Сама Санна Марин утверждает, что опубликовала своё видео с вечеринки во время отпуска для того, чтобы показать, что она является обычным человеком.