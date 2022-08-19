Машков высмеял россиян, живущих за границей, на фестивале Таврида. АРТ

Известный российский актёр Владимир Машков высмеял своих соотечественников, проживающих за рубежом, на фестивале "Таврида. АРТ" в Крыму. Предметом критики артиста стало знание языка бывшими жителями РФ.

Известный актер Владимир Машков поделился мнением относительно выходцев из РФ, проживающих на чужбине. Звезда экрана отпустил шутку относительно их знаний языка.

Артист говорил о россиянах, долгое время пребывающих за границей, которые будто бы стали забывать родной язык. На взгляд знаменитости, эти явления выглядят странно.

Выступая в рамках фестиваля "Таврида. АРТ", Машков заявил:

"У них совсем другие интонации: "Привет! Ю ноу, ты знаешь... Донт тач ми, хорошо?". Я не понимал никогда: "Что с тобой? Ты с Одессы что ли?". Как быстро они забывают какие-то вещи! Как в анекдоте: "Мне, пожалуйста, хлебушка. Энд колбаски. Энд давайте еще сырочку. Ничего, что я по-английски?"

Знаменитый актер рассказал, что думает об игре артистов из США. Машков убеждён, что американским актёрам не под силу достоверно донести образ русского человека.