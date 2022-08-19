Politico: Госдеп США боится признать Россию «спонсором терроризма»

Авторитетное политическое издание Politico сообщает, что Государственный департамент США тайно предупредил Конгресс, что опасается планов признать Россию спонсором терроризма.

В Госдепе США считают, что проблемы, которыми обернется такое признание, гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Как минимум, под угрозой окажется множество международных многосторонних соглашений, в том числе и Стамбульское — по снятию ограничения на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России по вывозу украинского зерна.

В МИД России и ранее заявили, что Запад и США «растоптали международное право и абсолютное табу в дипломатической практике». Если Вашингтон продолжит «гнуть свою политическую линии и признает Россию страной-спонсором терроризма, это приведет к точке невозврата и разрыву любых дипломатических отношений.

Ранее парламент Латвии признал Россию «государством-спонсором терроризма», а ее действия в Украине — «терроризмом». Кроме того, в Латвии считают, что Россия на протяжении многих лет якобы оказывает поддержку «террористическим режимам», таким как правительство Башара Асада в Сирии.

Позднее в правительстве Латвии признали, что признание России «страной-спонсором терроризма» только усугубляет мировой политический кризис, начавшийся на фоне специальной военной операции в Украине. При этом решения принимаются под давлением США и других стран ЕС.