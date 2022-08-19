ERR: Эстония окажет Украине дополнительную военную помощь и профинансирует строительство госпиталя

Глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что ВСУ получат больше минометов, противотанковых средств, а также финансирование на организацию полевого госпиталя.

Ханно Певкур отметил, что помимо дополнительной военной помощи от Эстонии, вполне вероятно ВСУ получат больше возможностей для обучения своих военнослужащих, которые они запросили у союзников. Он добавил, что Эстония ведет переговоры и с другими странами ЕС по оказанию помощи Украине .

Так, Министерство обороны Эстонии находится в тесном контакте с оборонным ведомством Германии. Вместе они собираются профинансировать постройку нового полевого госпиталя на территории Украины. Отмечается, что проект госпиталя имеет все необходимое для оказания первой помощи бойцам ВСУ.

С момента начала специальной военной операции России в Украине, эстонская сторона неоднократно предоставляла помощь ВСУ и киевским властям. Общая сумма помощи составила не менее 250 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что США тайно поставила Украине противорадиолокационный ракеты AGM-88 HARM, предназначенные для самонаведения на лучи радаров. Вашингтон признал поставку только после того, как российские военные обнаружили обломки данных ракет.