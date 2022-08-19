Эрдоган заявил, что Турция не хочет «нового Чернобыля» на Запорожской АЭС и поддерживает Украину

Во время пресс-конференции во Львове президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встревожен ситуацией на Запорожской атомной электростанции и предостерег общество от повторения Чернобыльской катастрофы.

Он также подчеркнул, что Турция на стороне Украины, заявил о поддержке ее целостности и суверенитета.

Ранее Минобороны России заявило, что на ЗАЭС могла произойти «масштабная провокация киевского режима» во время визита Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину 19 августа.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл во Львов 17 августа для встречи с президентами Украины и Турции.

Гутерриш планировал обсудить с президентом Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС и поиск дипломатического решения по прекращению войны с Россией.

Ранее ООН заявила, что будет способствовать визиту Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожье через Киев.

Однако Россия настаивала на том, что транзит любой такой миссии через Украину не будет безопасным.

18 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что готов возглавить делегацию МАГАТЭ на ЗАЭС.

На заседании Совета безопасности ООН США указали, что для обеспечения безопасности ЗАЭС необходимо вывести оттуда российские войска, создать там демилитаризованную зону и предоставить доступ на станцию экспертам МАГАТЭ.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отверг предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.