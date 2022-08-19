Канделаки ответила на оскорбление Собчак в личном блоге
Журналистка Ксения Собчак посмеялась над чувством стиля своей коллеги Тины Канделаки. Та тянуть с ответом не стала.
Ведущие Ксения Собчак и Тина Канделаки известны общественности как заклятые подруги. Время от времени острые на язык журналистки "подкалывают" друг друга в Сети.
Не так давно Собчак отпустила шутку в адрес Канделаки, обвинив ту в отсутствии чувства стиля.
Тина с ответом не тянула. В личном блоге знаменитость привела цитату из произведения великого английского писателя Чарльза Диккенса.
Фолловеры звезды экрана уверены, что так представительница СМИ поставила на место оскорбившую ее Ксению Собчак.
Тина процитировала Диккенса: "Чего только на свете не скажет и не сделает женщина, особенно если речь идет о красоте другой женщины!"
Некоторое время назад Собчак посмеялась над нелепым образом Канделаки. Ксения Анатольевна раскритиковала фото, где ее коллега предстала в широких укороченных брюках из денима и черной рубашке в горошек.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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