Россия собирается разработать оружие с использованием искусственного интеллекта
Министерство обороны России заявило, что создало специальный отдел для разработки оружия, использующего искусственный интеллект.
Такое заявление сделал глава департамента инновационного развития Вооруженных сил России Александр Осадчий на саммите «Армия-2022».
Он сказал, что отдел создан для активизации работы по использованию технологий искусственного интеллекта в интересах создания образцов вооружения для военной и специальной техники.
Программа может служить противодействием высшему органу Пентагона в области искусственного интеллекта, недавно сформированному Главному управлению цифровых технологий и искусственного интеллекта, которому поручено расширить использование ИИ в вооруженных силах США.
Поскольку США и Китай вкладывают большие средства в технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, Россия также стремится конкурировать в этой сфере.
В 2017 году президент России Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект — это будущее не только России, но и всего человечества.
Тогда он сказал, что это сопряжено с колоссальными возможностями, но и с непредсказуемыми угрозами.
Российский президент подчеркнул, что тот, кто станет лидером в этой сфере, станет правителем мира.
Также на саммите «Армия-2022», который проходит на этой неделе в Москве, вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что в сентябре Россия запустит свой Национальный центр искусственного интеллекта.
Опубликовано: Светлана Репина
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