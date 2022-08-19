Spiegel: 2 российские деревни эвакуированы после пожара на складе боеприпасов

Жители двух сел в Белгородской области России на северо-восточной границе с Украиной были эвакуированы после пожара на складе боеприпасов близ села Тимоново, сообщил в пятницу губернатор региона.

Пожар произошел через несколько дней после того, как на украинском черноморском полуострове Крым, оккупированной Россией территории, захваченной Москвой в 2014 году, взорвался еще один склад боеприпасов.

На прошлой неделе сообщалось об уничтожении девяти российских военных самолетов на авиабазе в Крыму, что продемонстрировало как уязвимость россиян, так и способность украинцев наносить удары глубоко в тылу врага. Украинские власти воздержались от того, чтобы публично взять на себя ответственность.

Но президент Владимир Зеленский намекнул на украинские атаки в тылу врага после взрывов в Крыму, которые Россия обвинила в “саботаже”.

