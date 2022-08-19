Spiegel: 2 российские деревни эвакуированы после пожара на складе боеприпасов
Жители двух сел в Белгородской области России на северо-восточной границе с Украиной были эвакуированы после пожара на складе боеприпасов близ села Тимоново, сообщил в пятницу губернатор региона.
Пожар произошел через несколько дней после того, как на украинском черноморском полуострове Крым, оккупированной Россией территории, захваченной Москвой в 2014 году, взорвался еще один склад боеприпасов.
На прошлой неделе сообщалось об уничтожении девяти российских военных самолетов на авиабазе в Крыму, что продемонстрировало как уязвимость россиян, так и способность украинцев наносить удары глубоко в тылу врага. Украинские власти воздержались от того, чтобы публично взять на себя ответственность.
Но президент Владимир Зеленский намекнул на украинские атаки в тылу врага после взрывов в Крыму, которые Россия обвинила в “саботаже”.
Опубликовано: Силивончик Алина
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