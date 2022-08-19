Экс-президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал нынешнее правительство
Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что самая большая проблема страны в настоящее время — нынешнее правительство, которое «нужно побыстрее прогнать».
Игорь Додон считает, что в Молдавии необходимо провести досрочные выборы, чтобы «побыстрее прогнать из всех органов нынешнюю власть». Он поговорил с журналистами после того, как вышел из здания Генеральной прокуратуры страны, возле которой проходит акция протеста.
Сторонники Додона среди участников митинга призывают к отставку президенты страны с криками «Долой Майю Санду!». Основная масса митингующий — сторонники оппозиционной партии Молдавии «Шор».
Кроме требования по отставке президента Молдавии Майи Санду, участники митинга требуют освободить из заключения вице-председателя сиво партии Марину Таубер. Виновными в энергетическим кризисе страны они считают действующие власти.
Ранее сообщалось, что около здания Генеральной прокуратуры Молдавии собралось не менее тысячи человек. Митинг был заранее анонсирован и согласован. Пока он проходит только в столице Кишиневе, однако в скором времени к нему должны присоединится жители Гагаузии.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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