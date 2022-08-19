Президент Бразилии напал на блогера и попытался отобрать у него телефон

Президент Бразилии Жаир Болсонару встретился со своими сторонниками за пределами своей резиденции.

Во время этой встречи влиятельный в соцсетях блогер Вилкер Леао решил заснять, как он кричит на президента и обзывает его «трусом» и «бездельником».

Болсонару сначала сел в свою машину, но затем снова появился и схватил мужчину за рубашку и предплечье, потянувшись за телефоном. Охранники оттащили Леао.

Журналист новостного сайта G1 опубликовал видео с комментариями Леао и последующей ссорой. При этом сам Болсонару просил сторонников не снимать инцидент.

Четыре минуты спустя служба безопасности разрешила Леао вернуться на место происшествия и поговорить с Болсонару о политике. Эти двое говорили несколько раз раньше, без инцидентов.

Они разговаривали пять минут, пока президент не решил вернуться к своей машине и уехать. Марио Серхио Лима, старший бразильский аналитик Medley Advisors, сказал, что этот инцидент окажет давление на Болсонару в тот момент, когда он сможет начать свою кампанию в более позитивном тоне, чтобы заручиться поддержкой.

По его словам, это свидетельствует об отсутствии сдержанности и, вероятно, будет использовано против Болсонару в кампаниях его противников.

У Болсонару и раньше были столкновения, в том числе с прессой. В 2020 году он сказал журналисту: «Я хочу дать тебе по морде» и однажды предположил, что хотел бы застрелить сторонников конкурирующей Рабочей партии.