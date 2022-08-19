В Беларуси попросили страны Балтии передать ей снесённые советские памятники

В Витебской области обратились к правительству стран Балтии с призывом передать ей демонтированные памятники времён СССР.

В пятницу, 19 августа 2022 года, белорусский телеканал СТВ сообщил, что координационный совет общественных объединений и политических партий Витебской области направил запрос в страны Балтии на передачу Беларуси демонтированных памятников для последующей установки их на Витибщине.

Глава координационного совета Валерьян Мацкевич пояснил, что обратился к высшему руководству Эстонии, Литвы и Латвии, так как не может допустить ликвидации памятников и мемориалов, посвящённых подвигам советских солдат.