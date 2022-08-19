Телеграм-канал Mash: украинский блогер Хруц напал на Киркорова в Америке и снял видео инцидента
Украинский фэшн-блогер Микола Хруц, уже долгое время пребывющий в штатах, выследил певца Филиппа Киркорова, став выкрикивать тому вслед лозунги в поддержку украинской армии.
Украинский фэшн-блогер Микола Хруц, долгое время живущий в штатах, снял на видео российского исполнителя Филиппа Киркорова. Он выследил артиста после мероприятия, решив обратить на свою персону.
Об этом сообщил Телеграм-канал "Mash".
Ролик опубликован в сети, где видно, что звезда интернета выследил поп-исполнителя в толпе. Хруц стал выкрикивать популярные лозунги в поддержку Украины, а после его примеру последовал стоящий рядом человек.
В ответ на это артист только удивленно поднял взгляд, пытаясь отыскать "крикунов" в толпе. Через несколько секунд поп-король вновь стал что-то изучать в своём смартфоне.
На днях Киркоров сообщил в соцсетях, что в настоящее время покинул Россию. На связь с фанатами Филипп Бедросович вышел из американского города Санта-Барбара, что находится в Калифорнии.
Хейтеры знаменитости призвали Киркорова не возвращаться на родину.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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