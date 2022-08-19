Телеграм-канал Mash: украинский блогер Хруц напал на Киркорова в Америке и снял видео инцидента

Украинский фэшн-блогер Микола Хруц, уже долгое время пребывющий в штатах, выследил певца Филиппа Киркорова, став выкрикивать тому вслед лозунги в поддержку украинской армии.

Украинский фэшн-блогер Микола Хруц, долгое время живущий в штатах, снял на видео российского исполнителя Филиппа Киркорова. Он выследил артиста после мероприятия, решив обратить на свою персону.

Об этом сообщил Телеграм-канал "Mash".

Ролик опубликован в сети, где видно, что звезда интернета выследил поп-исполнителя в толпе. Хруц стал выкрикивать популярные лозунги в поддержку Украины, а после его примеру последовал стоящий рядом человек.

В ответ на это артист только удивленно поднял взгляд, пытаясь отыскать "крикунов" в толпе. Через несколько секунд поп-король вновь стал что-то изучать в своём смартфоне.

На днях Киркоров сообщил в соцсетях, что в настоящее время покинул Россию. На связь с фанатами Филипп Бедросович вышел из американского города Санта-Барбара, что находится в Калифорнии.

Хейтеры знаменитости призвали Киркорова не возвращаться на родину.