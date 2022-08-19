Полиция Латвии готовится к протестам из-за сноса памятника советским воинам

Глава Министерства внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс заявил, что политики страны усиленно готовится к возможным протестам из-за сноса памятника советским воинам в Риге.

Кристапс Эклонс отметил, что сотрудники силового ведомства Латвии «готовы предотвратить разрастание потенциальных беспорядков». Он подтвердил, что полиция усиленно готовится к возможным протестам из-за сноса памятника советским воинам в столице страны.

Решение по демонтажу памятника советским воинам-освободителям Риги было принято властями столицы Латвии. При этом руководства ряда российских регионов заявило о готовности забрать памятник, однако получило отказ.

Мэр Риги заявил, что после сноса памятника советским воинам-освободителям он будет уничтожен. Стоит отметить, что практика уничтожения или переноса советских памятников широко распространена в Прибалтике. Так, накануне в Эстонии был перенесен советский памятник в виде танка Т-34.

Кроме того ранее в латвийском городе Икшкиле снесли памятник советского дипломату Теодору Нетте. В посольстве РФ отметили, что «так называемые национальные патриоты зашлись в беспамятстве и русофобской горячке».