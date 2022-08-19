Российский McDonald's придумал новые названия для Хэппи мил и других блюд

Владелец российского ребрендинга McDonald's подал патентные заявки на регистрацию новых названий для некоторых своих продуктов.

По информации РБК, речь идет о газированных напитках под новым названием «ТочкаКола» и наборе с игрушкой «Детский комбо», который заменит Хэппи мил.

«Вкусно и точка» пока не нашла замену газировке «Кока-кола», сообщает РБК. Coca-Cola — одна из нескольких западных компаний, приостановивших свою деятельность в России.

Ресторан зарегистрировал товарные знаки и для других продуктов. Заявка на «Ice de Luxe» была подана в категории десертов и мороженого для замены McFlurry, а заявки на «Beef Hit» и «Big Hit» — в категории сэндвичей на замену Big Mac.

Рестораны «Вкусно и точка» начали предлагать «аналоги» Биг Мака и Макфлурри в конце июля. Ресторану пришлось найти другой соус для своих гамбургеров, чтобы заменить оригинальный соус, который использовался в биг-маках McDonald's.

В ресторанах также заменили бывшие машины McFlurry, поскольку они представляют собой «запатентованную технологию».

McDonald's работал в России 30 лет, прежде чем закрыл свои рестораны в стране в марте. В мае сеть продала свои российские франшизы российскому бизнесмену Александру Говору.

«Вкусно и точка» вновь открыла свои первые рестораны с ребрендингом в июне. McDonald's управлял 850 ресторанами по всей России.