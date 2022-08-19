МЧС России испытывает дефицит отечественного оборудования

Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что для спасателей не хватает электроники, двигателей для аварийно-спасательного оборудования и даже пластика, который используется в производстве касок.

Александр Чуприян подчеркнул, что проблемы должны быть не только обозначены, но и решены. По его словам, наиболее болезненная тема для МЧС России — использование блоков, которые изготавливаются на основе испольной электронной компонентной базы.

Отдельная проблема для российского МЧС — индивидуальная защита для пожарных и спасателей. По словам Александра Чуприяна, в стране «остро не хватает достаточного количества сырья для производства даже касок». Он подчеркнул, что «доля иностранных комплектующих для производства средств защиты пожарных составляет 100%».

Таким образом, при производстве корпусов касок и шлемов используется исключительно иностранный пластик, который ввиду западных санкций больше не поставляется в Россию. Сколько будет длиться проблема — не сообщается.

Среди прочих проблем зависимости от импорта Александр Чуприян упомянул отсутствие отечественных малогабаритных двигателей внутреннего сгорания. Они используются спасателями для мобильных насосных станций и электрогенераторов.