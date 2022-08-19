Лиз Трасс заявила о намерении «вызвать на разговор» Путина на саммите G20

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс утверждает, что не отказывается от своего обещания «вызвать на разговор» Путина на саммите G20 в Индонезии.

В пятницу, 19 августа 2022 года, новостное агентство Bloomberg сообщило, что глава Министерства иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс, борющаяся за пост премьер-министра Великобритании, утверждает, что не отказывается от данного ею обещания о проведении личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Обозреватели агентства уточнили, что в ходе предвыборной компании Трасс утверждала, что готова «вызвать на разговор» Путина на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии при условии, что ей удастся заполучить кресло британского премьера.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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