Эрдоган заявил, что Турция не стремится захватить сирийскую территорию

Комментарии Эрдогана прозвучали через несколько дней после того, как в результате турецких авиаударов по сирийскому пограничному посту, управляемому силами режима, по сообщениям, погибли 17 боевиков.

Военный наблюдатель сообщил, что как курды, которые охраняют некоторые сирийские пограничные посты, так и силы режима были убиты во время турецких налетов.

Официальное сирийское информационное агентство сообщило, что погибли три правительственных солдата.

Турция заявила, что это ответ на удар по ее собственным позициям вдоль границы, в результате которого погибли два солдата.

Перестрелка стала одной из крупнейших эскалаций с тех пор, как Анкара и Дамаск обменялись нападениями в 2020 году.

Эрдоган, по-видимому, пытался разрядить напряженность в комментариях журналистам на борту своего обратного рейса из своего первого военного визита в Украину.

“Мы не смотрим на территорию Сирии, потому что народ Сирии - наши братья”, - цитируют Эрдогана турецкие СМИ.