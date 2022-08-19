В Бурятии создан отряд добровольцев «Байкал» для отправки в Украину

Региональное отделение организации ветеранов «Боевое братство» подтвердило информацию о создании в Бурятии отряда добровольцев «Байкал» для отправки в Украину.

Отмечается, что потребность в военнослужащих еще остается, однако профессиональный командный состав уже подготовлен. Для записи в подразделения добровольцев буряты могут обращаться в военные комиссариаты по месту жительства.

Организация сообщает, что добровольный отряд «Байкал» проходит обучение на территории одной из военных частей в Нижнем Новгороде и области. Ранее одну из площадок посетил заместитель председателя правительства Бурятии Петр Мордовской.

Мордовской отметил, что участники «Байкала» хорошо подготовлены и знакомы с боевой обстановкой. Он обсудил с добровольцами их потребности и вопросы социальной защиты их семей.

По словам зампреда правительства Бурятии, при создании отряда ставилась цель «собрать людей по принципу землячества». При этом он особенно подчеркнул, что отряд создан исключительно из тех, кто добровольно решил отправиться в Украину. По словам Мордовского, заявления из добровольцев поступают и из других регионов России, однако пока в потребности дополнительных отрядов нет.