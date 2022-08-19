В Херсонской области задержали двух наводчиков ВСУ, причастных к гибели пяти человек
В Херсонской области были задержаны два брата, которые помогли ВСУ навести ракеты РСЗО HIMARS на посёлок Брилёвка.
В пятницу, 19 августа 2022 года, российское информационное агентство ТАСС сообщило о задержании в Херсонской области двух братьев-наводчиков, которые сотрудничали с украинской стороной.
Отмечается, что задержанные при помощи телефона помогли бойцам ВСУ навести ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS на железнодорожную станцию в посёлке городского типа Брилёвка в Херсонской области, в результате чего погибла семья, состоящая из пяти человек.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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