В Херсонской области были задержаны два брата, которые помогли ВСУ навести ракеты РСЗО HIMARS на посёлок Брилёвка.

В пятницу, 19 августа 2022 года, российское информационное агентство ТАСС сообщило о задержании в Херсонской области двух братьев-наводчиков, которые сотрудничали с украинской стороной.

Отмечается, что задержанные при помощи телефона помогли бойцам ВСУ навести ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS на железнодорожную станцию в посёлке городского типа Брилёвка в Херсонской области, в результате чего погибла семья, состоящая из пяти человек.