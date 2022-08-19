ОСН: Милохин попал в психиатрическую больницу

Известный российский блогер Даня Милохин очутился в заброшенной московской психбольнице.

Известный в России блогер Даня Милохин является активным участником соцсетей.

На днях звезда интернета поведал в рамках личного блога, что отправился в учреждение для людей с психическими отклонениями, чем вызвал неоднозначную реакцию среди своих фолловеров.

Молодой человек рассказал, что в последнее время у него вызываю интерес всякого рода заброшенные места.

Недавно он в компании своего приятеля взял напрокат электросамокат и направился на отдаленную стройку.

Оказалось, старое здание должны отремонтируют и в будущем оно будет служить в лечебницей для душевнобольных.

В соцсетях Милохин рассказал: "Попали в заброшенную московскую психбольницу".

Часть подписчиков блогера заинтересовалась таинственным местом. Некоторые решили, что Дане самому не мешало бы обратиться к медикам.