ОСН: Милохин попал в психиатрическую больницу
Известный российский блогер Даня Милохин очутился в заброшенной московской психбольнице.
Известный в России блогер Даня Милохин является активным участником соцсетей.
На днях звезда интернета поведал в рамках личного блога, что отправился в учреждение для людей с психическими отклонениями, чем вызвал неоднозначную реакцию среди своих фолловеров.
Молодой человек рассказал, что в последнее время у него вызываю интерес всякого рода заброшенные места.
Недавно он в компании своего приятеля взял напрокат электросамокат и направился на отдаленную стройку.
Оказалось, старое здание должны отремонтируют и в будущем оно будет служить в лечебницей для душевнобольных.
В соцсетях Милохин рассказал: "Попали в заброшенную московскую психбольницу".
Часть подписчиков блогера заинтересовалась таинственным местом. Некоторые решили, что Дане самому не мешало бы обратиться к медикам.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Twitter подал в суд на Илона Маска за Поглощение на 44 миллиарда долларов
Twitter подал в суд на Илона Маска из-за его решения отказаться от поглощения компании социальных сетей на 44 миллиарда долларов, утверждая, что он обязан завершить сделку в соответствии с соглашением о слиянии.Подробнее...
-
Школьные товары проверку не прошли: 90% выбранных наименований не соответствуют требованиям госстандарта
Контролирующие органы нашли нарушения почти во всех товарах, предназначенных для школьников. Качество и безопасность большинства проверенных наименований оставляют желать лучшего.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Берлускони выступил за отказ Италии от газа из России
Школьные товары проверку не прошли: 90% выбранных наименований не соответствуют требованиям госстандарта
Минобороны РФ направило истребители МиГ-31 с ракетами «Кинжал» в Калининградскую область
Twitter подал в суд на Илона Маска за Поглощение на 44 миллиарда долларов
Politico: Евросоюз впервые не дал никаких военных обещаний Украине