The Telegraph: последствия карантинов и локдаунов убивают больше британцев, чем COVID-19
Таблоид The Telegraph сообщил, что последствия карантинов и локдаунов в Великобритании, убивают больше жителей страны, чем сама пандемия коронавирусной инфекции.
В материале отмечается, что в ходе борьбы с пандемией коронавирусной инфекции в течение 2020-2021 годов, в Великобритании было отменено множество процедур и врачебных приемов, что привело «к огромнейшему отставанию» в сфере профилактики заболеваний.
Кроме того, в стране было отменено и множество плановых ситуаций, которые «в тот момент не грозили серьезными последствиями», однако никто не давал гарантию, что заболевания «не перерастут в более серьезные».
The Telegraph утверждает, что Министерство здравоохранения Великобритании до сих пор не может ликвидировать последствия ограничений, которые вводились при карантинах и локдаунов в стране.
Там напомнили, что с начала июня 2022 года в Бюро национальной статистики Великобритании зарегистрировано более 10 тысяч избыточных смертей по сравнению со средними показателями последних пяти лет (которые предшествовали пандемийному периоду).
При этом избыточные смерти происходят на фоне призывов правительства к возобновлению мер по борьбе с коронавирусом. Таким образом, журналисты The Telegraph делают вывод, что последствия карантинов и локдаунов в стране убивают больше британцев, чем сам коронавирус.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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