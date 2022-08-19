Мирей Матье рассказала об особом к ней отношении Путина в интервью Nice Matin

Великая французская певица Мирей Матье рассказала, что не раз бывала в России, а глава государства встречал её лично.

Известная на весь мир французская исполнительница Мирей Матье не раз была в России с концертами.

В интервью знаменитая артистка призналась, что каждый раз, когда та посещала РФ ее лично принимал глава государства Владимир Путин. Певица утверждает, что их связывают особые отношения.

Матье поведала: "Это личное… Мои отношения с ним отличаются от отношений как просто с главой государства, поскольку он несколько раз меня лично принимал, когда я пела там".

Знаменитость подчеркнула, что хорошо относится и к русским, и к украинцам.

Звезда сцены понимает, что в настоящий момент происходит внутри российского государства: "Конечно, российский народ на 100% поддерживает своего президента. Это очень по-русски. Если вы плохо знаете страну, вы этого не поймете."

Она уверена, что русские сплотились, поддерживая руководство страны, так как это свойственно для менталитета этого народа.