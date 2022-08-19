Reuters: под давлением беспрецедентных санкций Россия получила на 38% дохода больше, чем годом ранее

Информационное агентство Reuters сообщает, что за первое полугодие 2022 года Россия получила 337,5 миллиардов доходов от экспорта, что на 38% больше, чем годом ранее.

При этом 100 миллиардов долларов незапланированного дополнительного дохода Россия получила находясь под беспрецедентными санкциями. Кроме того, российская сторона больше не хранит деньги в западных банках, а значит Запад не может их использовать для инвестирования в собственную экономику.

Западная аналитика серьезно просчиталась, вводя против России энергетические санкции. Россия снизила затраты на логистику, так как поставки сократились, однако серьезно подняла доходность, потому что стоимость энергоносителей выросла.

Единственный показатель «работоспособности» западных санкций — это уход некоторых международных компаний с российского рынка. Однако так или иначе, стратегически важный бизнес продолжает работать с Россией (например, через посредников в Беларуси или Казахстане).

Более того, доход западных компаний, ушедших из России, вырос благодаря продаже товаров и услуг в Россию, так как доставка через третьи страны приносит дополнительные деньги. Ломании, которые полностью прекратили сотрудничество с Россией, имели крайнюю низкую долю российского рынка, чтобы заметить убытки, но они имеются.