Twitter подал в суд на Илона Маска за Поглощение на 44 миллиарда долларов

Twitter подал в суд на Илона Маска из-за его решения отказаться от поглощения компании социальных сетей на 44 миллиарда долларов, утверждая, что он обязан завершить сделку в соответствии с соглашением о слиянии.

“Устроив публичный спектакль, чтобы включить Twitter в игру, и предложив, после чего подписав соглашение о слиянии, выгодное для продавца, Маск, по-видимому, считает, что он — не похож на каждую отдельную тему в контрактном законодательстве штата Делавэр — может свободно менять свои мысли, разрушать корпорацию, нарушать ее деятельность, уничтожать ценность акционерови уйти ”, - говорится в критике, поданной во вторник в зале суда канцелярии штата Делавэр.

Маск в апреле выделил 44 миллиарда долларов на покупку Twitter, чтобы “раскрыть” его потенциал “быть платформой для бесплатного выступления по всему миру”. Он незаметно начал покупать акции в январе, наращивая свою долю в фирме, пока два месяца спустя не стал владельцем 5 процентов годовых.

Однако, когда его состояние резко упало из-за падения акций Tesla, Маск отказался от сделки. 8 июля он сообщил Twitter, что прекращает предлагаемую им покупку корпорации. В письме он утверждал, что Twitter нарушает соглашение о слиянии, указывая на “ложные и вводящие в заблуждение представления” о своих бот-аккаунтах и спам-аккаунтах.