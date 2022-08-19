Жители Харьковской области начнут получить российские паспорта в ближайшие дни

Первые десять российские паспортов планируют выдать жителям города Купянска в ближайшие дни. Ранее они подали заявление на получение гражданства Российской Федерации.

Документы на получение российского гражданства начали принимать и в других населенных пунктах Харьковской области. Среди них город Волчанск, где некоторые жители также написали заявление на получение паспорта гражданина Российской Федерации.

Работники паспортных столов отмечают, что основная проблема жителей Харьковской области при написании заявления на получение российского гражданства — отсутствие необходимых документов. Многие потеряли их в ходе боевых действий, а к украинским базам данных у российских паспортных столов нет доступа.

Сообщается, что в городе Волчанск ежедневно подается от 40 до 50 заявлений на получение российского гражданства, однако срок их рассмотрение может заняться на несколько месяцев.

Ранее представители российских военно-гражданских администраций на подконтрольных Россией территориях Украины сообщали, что желающих получить паспорт гражданина РФ оказалось больше, чем предполагалось. При этом они пообещали оперативно обрабатывать все запросы.