Doja Cat потеряла более 200 тыс. подписчиков в Instagram после того, как набросилась на звезду "Stranger Issues" Ноа Шнаппа

Doja Cat потеряла более 200 тысяч подписчиков в Instagram после того, как набросилась на Ноа Шнаппа.

26-летнюю певицу совсем недавно называли звездой out the Stranger Issues за то, что она поделилась их непубличными сообщениями, в которых она просила молодого актера свести ее со своим коллегой по фильму Джозефом Куинном.

В видео в Instagram Доджа упомянула, что она “не очень чувствовала себя комфортно”, когда Шнапп делился их заменой в социальных сетях, описывая передачу как “социально неосведомленную и сумасшедшую”.

Певец также обвинил Шнаппа в том, что он выглядит как “змея”.