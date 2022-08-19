Doja Cat потеряла более 200 тыс. подписчиков в Instagram после того, как набросилась на звезду "Stranger Issues" Ноа Шнаппа
Doja Cat потеряла более 200 тысяч подписчиков в Instagram после того, как набросилась на Ноа Шнаппа.
26-летнюю певицу совсем недавно называли звездой out the Stranger Issues за то, что она поделилась их непубличными сообщениями, в которых она просила молодого актера свести ее со своим коллегой по фильму Джозефом Куинном.
В видео в Instagram Доджа упомянула, что она “не очень чувствовала себя комфортно”, когда Шнапп делился их заменой в социальных сетях, описывая передачу как “социально неосведомленную и сумасшедшую”.
Певец также обвинил Шнаппа в том, что он выглядит как “змея”.
Опубликовано: Ангелина Крент
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