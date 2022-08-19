Тима Вествуда обвинили в половом акте с 14-летней девочкой

Бывший ди-джей Radio 1 Тим Вествуд получил обвинения от женщины, которая утверждает, что у них были половые сношения несколько раз, начиная с 14 лет.

64-летнего Вествуда обвинили в оппортунистическом и хищническом сексуальном поведении в дополнение к случаям нежелательных прикосновений в инцидентах, которые, как можно утверждать, произошли в период с 1992 по 2017 год.

Обвинения смягчились в совместном расследовании The Guardian и BBC News, опубликованном 26 апреля. Вествуд отрицает все обвинения.

Предполагаемые жертвы, чьи имена были изменены, дополнительно дали показания в рамках нового 30-минутного документального фильма "Тим Вествуд: злоупотребление энергией", который транслировался на BBC Three в апреле.

В дополнение к девушке, которая заявила, что ей было 14 лет, когда она впервые вступила в половую связь с Вествудом, еще одна выступила вперед, чтобы рассказать о том, что, по ее словам, было “контролирующими” отношениями, когда ей было 16, а Вествуду было за 40.