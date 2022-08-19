Женщина обвиняет Р. Келли в том, что он издевался над ней "сотни" раз до того, как ей исполнилось 18
Келли предстала перед судом в Чикаго по обвинению в детской порнографии и препятствовании правосудию.
Женщина, которая более двух десятилетий занимала центральное место в юридических проблемах Келли, в четверг заявила, что певица R & B подвергала ее сексуальному насилию "сотни" раз, прежде чем ей исполнилось 18.
Джейн также призналась, что Келли заставлял ее вербовать других несовершеннолетних девочек для сексуальных контактов с ним.
Келли, который отрицал какие-либо правонарушения, десятилетиями преследовался жалобами и обвинениями в его сексуальном поведении.
Опубликовано: Ангелина Крент
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