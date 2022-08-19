Брук Шилдс поделилась эмоциональным видео после того, как дочь Роуэн уехала на второй курс колледжа

Дочь Брук Шилдс Роуэн недавно ушла на второй курс колледжа, и мать двоих детей обнаружила, что второй раз было ничуть не легче, чем первый.

Шилдс опубликовала слезливое видео в Instagram, в котором выразила свои чувства по поводу отправки дочери на второй курс колледжа.

"Поэтому я просто еще раз помахала своей дочери на прощание и подумала, что во второй раз будет легче. Она уже уехала и была со мной все лето, но я не еду с ней, она едет со своим отцом ", - поделился Шилдс в сообщении.

В первый год Шилдс высадила свою дочь, она поехала с ней в кампус, но сказала, что не может пройти через это снова, поэтому решила остаться и помахать на прощание из дома в этом году.