Брук Шилдс поделилась эмоциональным видео после того, как дочь Роуэн уехала на второй курс колледжа
Дочь Брук Шилдс Роуэн недавно ушла на второй курс колледжа, и мать двоих детей обнаружила, что второй раз было ничуть не легче, чем первый.
Шилдс опубликовала слезливое видео в Instagram, в котором выразила свои чувства по поводу отправки дочери на второй курс колледжа.
"Поэтому я просто еще раз помахала своей дочери на прощание и подумала, что во второй раз будет легче. Она уже уехала и была со мной все лето, но я не еду с ней, она едет со своим отцом ", - поделился Шилдс в сообщении.
В первый год Шилдс высадила свою дочь, она поехала с ней в кампус, но сказала, что не может пройти через это снова, поэтому решила остаться и помахать на прощание из дома в этом году.
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Берлускони выступил за отказ Италии от газа из России
Вечеринка дочери Гвинет Пэлтроу в Хэмптоне была закрыта полицейскими
Минобороны РФ направило истребители МиГ-31 с ракетами «Кинжал» в Калининградскую область
Александр Лукашенко: Конфликт в Украине давно бы закончился, если бы не США и Польша
Politico: Евросоюз впервые не дал никаких военных обещаний Украине