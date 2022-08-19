Мисс Вселенная разрешит замужним женщинам, матерям участвовать в конкурсе впервые
Победительница конкурса "Мисс Вселенная 2020" Андреа Меза из Мексики назвала традиционные правила "сексистскими" и "нереалистичными".
Начиная с 2023 года семейное положение и родительский статус больше не будут влиять на право участия в конкурсе.
До сих пор правила конкурса Мисс Вселенная гласили, что победительницы конкурса Мисс Вселенная должны быть незамужними и оставаться таковыми на протяжении всего срока владения титулом.
Матери также исторически были исключены, и традиционно ожидалось, что победительницы не забеременеют, пока будут править как Мисс Вселенная.
Опубликовано: Ангелина Крент
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