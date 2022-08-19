"Звезда" - да не та: инвесторы по ошибке массово скупили акции другой компании

Акции компании «Звезда», которая занимается производством дизельных двигателей, резко взлетели на московской бирже после слов Путина.

Предприятие производитель дизельных двигателей «Звезда» сообщило о резком росте своих акций после торгов на бирже. Рост составил 32 процента до 4,92 рублей за акцию.

Вчера президент Владимир Путин сказал, что российское правительство окажет существенную поддержку судостроительной верфи, тоже носящей имя «Звезда».

Финансовая помощь будет предназначена для постройки СПГ танкеров.

Инвесторы просто перепутали корпорации с одинаковым названием. И по ошибке неплохо вложились в акции фирмы собирающей двигатели и не имеющей никакого отношения к постройке кораблей.