Отец Бритни Спирс, Джейми Спирс, должен дать показания под присягой в Лос-Анджелесе в рамках расследования его деятельности в качестве консерватора, решить, что Бренда Пенни доминировала в среду.

Юрист Бритни Спирс Мэтью Розенгарт заранее раскритиковал Джейми за то, что он якобы “действовал и скрывался” от своих личных показаний и “отвечал за его проступки — под присягой — как того требует законодательство”.

Тем временем сотрудники Джейми продолжают настаивать на том, чтобы 40-летняя Бритни Спирс сама была отстранена от должности.

В июньском заявлении юрист Джейми, Алекс Вайнгартен, утверждал, что “ядовитая” певица должна быть отстранена от должности из-за ее “подстрекательских утверждений о различных фактах”, особенно в социальных сетях.