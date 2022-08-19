Хлоя Кардашьян ожидает ребенка от суррогатной матери с Тристаном Томпсоном
Хлоя Кардашьян и ее бывший, Тристан Томпсон, ожидают ребенка от суррогатной матери, веб-страница Шесть может подтвердить.
Это второй ребенок для Кардашьян и ее бывшего парня, которые уже являются папой и мамой для 4-летней дочери Тру.
37—летняя Кардашьян и 31-летний Томпсон уже планировали совместно завести второго ребенка, когда в декабре 2021 года он был вовлечен в еще один нечестный скандал - и признался, что стал отцом своего третьего ребенка.
Еще один инсайдер поделился: “У Хлои и Тристана уже был ребенок, когда разразился скандал. К тому времени Хлоя была идентична: ” Я собираюсь сделать это самостоятельно ".
Опубликовано: Ангелина Крент
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