Александр Лукашенко: Конфликт в Украине давно бы закончился, если бы не США и Польша

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с работниками хозяйства "Журавлиное" и жителями Пружанского района прокомментировал, в том числе конфликт в Украине, сообщает агентство БелТА.

"Беларусь стала приютом для тысяч украинцев, которые сейчас получают белорусское гражданство. Как они работают! И рады. Почему? Потому что они горе пережили, они перенесли войну. И это наши люди. Мы их не должны обижать", - отметил Президент.

По словам Лукашенко, Европа давно бы прекратила конфликт в Украине, "если бы только США с помощью Польши не поддерживали боевые действия".

Кроме того, он подчеркнул, что Беларусь не планирует вторгаться в Украину.

"Не подумайте, что я планирую здесь нападение, что мы будем бомбить Украину с "Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО, и Америка прежде всего", - сказал Александр Лукашенко.

В своем выступлении президент Беларуси заявил, что с Россией воюет не Украина, а весь блок НАТО и, прежде всего, Америка.

По мению Александра Лукашенко, Европа давно бы прекратила конфликт в Украине, "если бы только США с помощью Польши не поддерживали боевые действия".