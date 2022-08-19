Согласно отчету IG, американские военные оставили талибам военной техники более чем на 7 млрд долларов

Военные США оставили после себя военную технику на сумму более 7 млрд долларов, когда они покидали Афганистан во время хаотичного вывода в прошлом году.

В отчете генерального инспектора министерства обороны поясняется, что большая часть оборудования, оставшегося в стране, приходится на тактические наземные транспортные средства, такие как «Хаммеры» и противоминные MRAPS.

Афганские военные располагали запасами наземной техники на сумму около 4,12 млрд долларов, когда Кабул пал перед талибами в середине августа 2021 года.

Помимо наземной техники, американские военные потеряли боевые самолеты на 923,3 млн долларов и авиационные боеприпасы на 294,6 млн долларов.

В отчете также сказано, что 316 260 единиц стрелкового оружия, включая снайперские винтовки, пулеметы и гранатометы на сумму 511,8 млн долларов остались в Афганистане.

В течение нескольких месяцев после вывода войск из Афганистана боевики «Талибана» неоднократно проходили по улицам, демонстрируя военную технику, захваченную у США.

Республиканские законодатели в письме министру обороны Ллойду Остину заявили, что это бессовестно, что высокотехнологичная военная техника, оплаченная американскими налогоплательщиками, попала в руки талибов и их террористических союзников.

По мнению республиканцев, защита активов США должна была быть одним из главных приоритетов Министерства обороны США до объявления о выводе войск из Афганистана.