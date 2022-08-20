Ядерная сделка с Ираном была близка, но у США возникли новые сложности

Администрация Байдена пытается договориться с Ираном о возвращении к ядерной сделке 2015 года. Но последние события поставили соглашение под угрозу срыва.

Речь идет о нападении на писателя Салмана Рушди на прошлой неделе и обвинение гражданина Ирана в заговоре с целью убийства бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Критики сделки в Конгрессе, давно поклявшиеся разрушить любое соглашение, усилили свое сопротивление переговорам со страной, руководство которой отказывается отменить угрозы смертью в адрес Рушди или Болтона.

Иран также обещает отомстить за убийство высокопоставленного иранского генерала администрацией Трампа в 2020 году, убив бывшего госсекретаря Майка Помпео и посла в Иране Брайана Хука, которые находятся под круглосуточной охраной, оплачиваемой налогоплательщиками.

Хотя такие угрозы не охватываются сделкой, которая касается исключительно ядерной программы Ирана, они подчеркивают аргументы противников сделки о том, что Ирану нельзя доверять миллиарды долларов в виде ослабления санкций.

Карим Саджадпур, эксперт по Ирану в Фонде Карнеги говорит, что продать эту сделку сложнее, чем сделку 2015 года, поскольку на этот раз нет иллюзий, что она поможет смягчить поведение Ирана или приведет к более тесному сотрудничеству между США и Ираном.

По его словам, правительство Ирана может получить десятки миллиардов в виде снятия санкций, и организующим принципом режима по-прежнему будет противостояние Соединенным Штатам и насилие в отношении их критиков как внутри страны, так и за рубежом.

Иран отрицает какую-либо связь с предполагаемым нападавшим на Рушди. Но иранские государственные СМИ отмечают давнюю антипатию Ирана к Рушди после публикации в 1988 году его книги «Сатанинские стихи», которую некоторые считают оскорбительной для ислама.

СМИ, связанные с руководством Ирана, восхваляют нападавшего за выполнение указа 1989 года, или фетвы, призывающей к убийству Рушди, подписанного тогдашним верховным лидером Ирана аятоллой Рухоллой Хомейни.