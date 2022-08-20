Эрдоган обвинил США в поддержке терроризма и заявил, что согласовывает с Москвой свои действия в Сирии
Цель Турции в Сирии — не свержение режима Башара Асада, а поиск политического решения кризиса, который длится уже более десяти лет. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает CNN Turk.
В прошлом он назвал Асада террористом и подчеркнул, что начать с ним мирные переговоры не представляется возможным.
На обратном пути из Львова, где Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, президент Турции заявил, что "Турция всегда была элементом решения проблем Сирии".
"Мы всегда брали на себя ответственность за ситуацию в Сирии, и нашей целью остается региональный мир и безопасность нашей страны", — сказал Эрдоган.
Он добавил, что Турция не планировала захват какой-либо части территории Сирии, целостность которой она полностью уважает.
"Сирийский режим должен знать об этом", — отметил он.
Президент Турции признал, что "Анкара согласовывает каждое решение, принятое по сирийскому делу, с Россией".
"Давайте проявим нашу солидарность с Россией, чтобы вместе бороться с терроризмом в Сирии, особенно с терроризмом на севере страны", - призвал он.
Эргодан, говоря о помощи, оказанной сирийским курдам, оценил, что "США несут полную ответственность за поддержку терроризма в Сирии". Анкара утверждает, что сирийские курдские отряды YPG/PYD являются частью Рабочей партии Курдистана, организации, считающейся, в частности, террористической. Турцией, ЕС и США.
В течение нескольких недель президент Турции предлагал начать еще одно наступление против курдов, проживающих на севере Сирии. Теперь он подтвердил, что Турция готова провести операцию.
Опубликовано: Николай Скира
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