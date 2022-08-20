Легендарный боксер Майк Тайсон передвигается на инвалидной коляске, он заявил о своей скорой смерти

Всемирно известный боец ММА Майк Тайсон признался, что не может самостоятельно передвигаться.

Легендарный боксер Майк Тайсон был замечен в аэропорту американского города Майами.

К сожалению, заметившие его люди не смогли порадоваться и взять автограф у знаменитого бойца ММА.

Тайсона везли на инвалидной коляске, так как самостоятельно он передвигаться уже не в состоянии.

Более того, боксер рассказал, что из-за серьезных проблем со здоровьем он вряд ли сможет прожить долго.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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