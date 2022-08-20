Легендарный боксер Майк Тайсон передвигается на инвалидной коляске, он заявил о своей скорой смерти
Всемирно известный боец ММА Майк Тайсон признался, что не может самостоятельно передвигаться.
Легендарный боксер Майк Тайсон был замечен в аэропорту американского города Майами.
К сожалению, заметившие его люди не смогли порадоваться и взять автограф у знаменитого бойца ММА.
Тайсона везли на инвалидной коляске, так как самостоятельно он передвигаться уже не в состоянии.
Более того, боксер рассказал, что из-за серьезных проблем со здоровьем он вряд ли сможет прожить долго.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Берлускони выступил за отказ Италии от газа из России
Минобороны России сообщило об уничтожении 20 американских бойцов в Харьковской области
Минобороны РФ направило истребители МиГ-31 с ракетами «Кинжал» в Калининградскую область
ВКС России уничтожили более ста бойцов «Кракена» и американских наёмников под Андреевкой
Politico: Евросоюз впервые не дал никаких военных обещаний Украине