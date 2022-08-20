Сергей Шойгу: запрет для въезда россия в ЕС это проявление нацизма
Министр обороны России убежден в том, что запрет на въезд россиян в страны Европейского союза, это проявление нацистской политики.
Телеканал "Звезда" передала, что в ходе заседания Первого Международного антифашистского конгресса Сергей Шойгу заявил, что сама по себе идея запрета въезда россиян в Европу может быть интерпретирована не иначе как явное проявление нацистской политики.
"Сегодня мы наблюдаем, как самые высокопоставленные европейские чиновники с высоких трибун призывают к русофобии и запрету всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза", - высказался Сергей Шойгу.
С начало специальной операции на Украине часть европейских стран приостановило выдачу виз гражданам России.
Опубликовано: Максим Алексеев
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