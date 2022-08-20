Одного из самых богатых китайцев на родине приговорили к 13 годам тюрьмы

Сяо Цзяньхуа пропал в Гонконге в 2017 году, где скрывался несколько лет. С тех пор его никто не видел. Теперь стало известно, что он был приговорен судом в Шанхае к 13 годам лишения свободы и крупному штрафу.

Пять лет назад Сяо переехал из роскошного отеля Four Seasons в Гонконге, где он жил в то время . Изначально об исчезновении сообщила его семья, но позже отозвала его, заявив, что им удалось установить контакт с мужчиной, напоминает ВВС. По данным местных СМИ, миллиардера должны были похитить китайские спецслужбы.

Несомненно, что с тех пор его никто не видел, и от него не поступало никакой официальной информации, за исключением заявления, опубликованного в китайской газете, в котором он хвалил китайское верховенство закона и заявлял, что его не похищали. Посольство Канады — у Сяо Цзяньхуа также было канадское гражданство — заявило в июле, что он предстанет перед судом.

Теперь мы знаем эффект этого процесса. Сяо Цзяньхуа был приговорен шанхайским судом к 13 годам тюремного заключения и штрафу почти в миллион долларов. Также был наложен рекордно высокий штраф на принадлежащий ему Tomorrow Holding, который из-за финансовых нарушений должен выплатить сумму, эквивалентную более 8 миллиардам долларов США.

Обвинения против Сяо и его компании включают незаконное освоение государственных средств, незаконное присвоение вверенного имущества, незаконное использование средств и взяточничество. По мнению суда, он "серьезно нарушил порядок управления финансами" и "нанес ущерб финансовой безопасности страны". Штраф был уменьшен, потому что и миллиардер, и его компания признали себя виновными в преступлениях и помогли вернуть активы.

Сяо Цзяньхуа считался одним из самых богатых китайцев со связями в высшей правящей элите. После прихода к власти Си Цзиньпина и начала его антикоррупционной кампании Сяо уехал из Китая в Гонконг в 2014 году, откуда три года спустя служба безопасности переправила его на материковый Китай.

Представитель министерства иностранных дел Китая на вопрос в пятницу о праве консульского доступа для Сяо Цзяньхуя как гражданина Канады ответил, что это право не распространяется на мужчину, поскольку китайское законодательство не признает двойное гражданство, сообщает Reuters.

Министерство иностранных дел Канады заявило, что следит за этим делом и обеспокоено отсутствием прозрачности в судебном процессе, а также отсутствием доступа дипломатов к заключенному.