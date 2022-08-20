Алек Болдуин нанял частного детектива и не верит, что ему предъявят обвинение за смертельный выстрел на съемках

Алек Болдуин не верит, что ему будет предъявлено уголовное обвинение за смерть Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина». Он нанял частного детектива.

Болдуин репетировал с пистолетом Кольт 45-го калибра, из которого 21 октября была убита Галина.

Судебно-медицинский отчет ФБР, опубликованный на прошлой неделе, показал , что оружие не могло выстрелить без того, чтобы кто-то не нажал на курок.

Также отмечается, что на съемочной площадке было обнаружено 150 боевых патронов. Болдуин, который был продюсером вестерна, неоднократно заявлял, что никогда не нажимал на курок.

В интервью CNN актер заявил, что в смерти Галины виноваты два человека. Это помощник режиссера Дэйв Холлс, который передал ему пистолет и заявил, что он «холодный», что означает отсутствие боевых патронов.

Второй человек – Ханна Гутьеррес Рид, которая служила оружейником и реквизитом. По словам Болдуина, они оба должны были проверить оружие и патроны.

Адвокаты Холлса и Гутьерреса Рида заявили изданию, что Болдуин пытается переложить с себя вину. Основываясь на выводах частного сыщика Болдуина, он не верит, что кому-либо будет предъявлено уголовное обвинение.

Прокуратура округа Санта-Фе не указала, в каком направлении движется их расследование. Болдуин сообщил, что из-за аварии он потерял пять рабочих мест менее чем за год.