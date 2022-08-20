Лорен Гудгер поделилась загадочным постом об «отсутствии поддержки» после «ужасающих» нескольких недель

Секс для выживания: британки стали зарабатывать на хлеб проституцией

Все больше жительниц Великобритании присоединяются к женщинам древнейшей профессии, чтобы прокормить семью. Среди ночных бабочек много матерей-одиночек, которые идут на это из отчаяния, потому что иначе не выжить.

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