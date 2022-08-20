В Южной Африке после долгих споров коронуют нового короля зулусов

После годовой семейной вражды Мисузулу ка Звелитини, наконец, будет коронован зулусским королем на традиционной церемонии в Южной Африке в субботу.

48-летний мужчина является сыном предыдущего короля. Но некоторые члены королевской семьи утверждают, что он не был законным наследником и что завещание покойного короля на самом деле было подделано.

Тысячи людей ожидаются на традиционной субботней коронации во дворце КваХангеламанкенгане, где будущий король войдет в священный крааль для скота, чтобы призвать своих предков.

После этого он будет объявлен как живым, так и мертвым новым зулусским монархом. Ожидается, что он наденет шкуру льва, на которого он охотился для королевского мероприятия.

У престола нет формальной политической власти, но пятая часть населения Южной Африки — зулусы, и ее монархия остается чрезвычайно влиятельной с годовым бюджетом, финансируемым налогоплательщиками, в размере более 4,9 млн долларов.

История, произошедшая после смерти короля Гудвилл Звелитини ка Бхекузулу более года назад, стала позорным публичным зрелищем.

К моменту своей смерти в прошлом году у короля Звелитини было шесть жен, и он правил страной более полувека. В своем оспариваемом завещании он назначил свою третью жену королеву Мантфомби Дламини Зулу регентом — своего рода роль смотрителя до назначения преемника.

Когда она умерла через месяц после того, как стала регентом, их сын Мисузулу ка Звелитини рассматривался как очевидный выбор для захвата власти. Он также был назван преемником в завещании своей матери.

Однако еще двое сыновей покойного короля претендуют на трон. Королевская семья разделилась на три фракции, каждая из которых поддерживает своего любимого принца — Мисузулу ка Звелитини, Симакаде ка Звелитини и Бузабази ка Звелитини.