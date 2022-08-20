Профсоюзы Германии требуют от Шольца немедленно отменить антироссийские санкции

На стол канцлера Германии попало письмо от профсоюза ремесленников. Его члены призвали Олафа Шольца отменить санкции против России.

"Вы действительно хотите пожертвовать своей страной ради Украины?" - задали вопрос подписанты письма.

Представители регионального профсоюза в Галле-Заалекрайс в земле Саксония-Анхальт решили, что конфликт в Украине негативно отразилась на экономике Германии и негативно отразилась на уровне жизни немцев. Поэтому они написали открытое письмо, в котором призвали Олафа Шольца как можно скорее начать переговоры о прекращении конфликта.

Они также требуют отмены санкций против России. Ремесленники поясняют, что на основании разговоров с клиентами они пришли к выводу, что подавляющее большинство не желает жертвовать своим уровнем жизни ради Украины.

Далее в письме указывалось, что "рост цен в Германии в последние месяцы был настолько велик, что многим гражданам скоро будет трудно удовлетворять свои основные потребности".

Ремесленники нарисовали мрачный сценарий, предполагающий, что их услуги станут недосягаемым для значительной части немецкого общества, что приведет к увольнениям и закрытию многих рабочих мест.

"Вы хотите быть канцлером, который разрушил Германию? Вы действительно хотите пожертвовать своей страной ради Украины?" — спрашивают подписавшие письмо.

По мнению ремесленников, Германия должна не только отказаться от введения дополнительных санкций против России, но и отменить уже введенные.